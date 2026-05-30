Uluslararası öğrencilerle yürek ısıtan bayramlaşma

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi, bayramda memleketlerine gidemeyen uluslararası öğrenciler için bayramlaşma programı düzenledi. Programda öğrencilere ikram ve hediyeler verildi, duygusal anlar yaşandı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi, bayramda memleketlerine gidemeyen uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadı. Gençlik Koordinatörlüğü ile Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğünün ortaklaşa organize ettiği bayramlaşma programı ülke ve ailelerinden uzakta olan öğrencilere sımsıcak bir bayram sevinci yaşattı.

Renkli ve duygusal anların yaşandığı programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever, Müslüman toplumlarda bayramlar kurban ibadeti ekseninde şekillenen kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti. Ortak değerlere sahip kültürler arasındaki bağların bu tür etkinliklerle daha da güçlendiğini belirten Cansever, öğrencilerin bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya katılan öğrencilere çeşitli ikramlar ve bayram hediyelerinin takdim edildiği program, yapılan dua ve bayramlaşma merasiminin ardından sona erdi. Cansever, programın gerçekleşmesine ve hediyelerin hazırlanmasına katkı sağlayan hayırseverlere ve din görevlilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
