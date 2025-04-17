Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

55 bin mahkuma af mı geliyor? Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardan biri bir binaya çarparak durdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçlardan birisi çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binaya çarparak durabildi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 03 LM 620 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.Y.'nin kullandığı 06 BY 6490 plakalı bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi yol kenarındaki binaya çarparak durabildi. Kazada sürücülerden H.A., ile M.Y., A.Y. ve N.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza esnasında otomobilin çarptığı binada yaşayanlar ise büyük panik yaşadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.