Haberler

Afyonkarahisar'da Tır Sürücüsünden Güvenlik Açığı: Tuğlalar Yola Düştü

Afyonkarahisar'da Tır Sürücüsünden Güvenlik Açığı: Tuğlalar Yola Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, bir tır sürücüsü tuğla yüklü dorsesiyle yeterli önlem almadan trafiğe çıktı. Rüzgarın etkisiyle tuğlaların yola düşmesi, diğer sürücülerde paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'da bir tır sürücüsünün gerektiği şekilde önlem almadan dorsesinde taşıdığı tuğlaları yola düşürerek ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen bir sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, tır sürücüsü dorsesinde taşıdığı tuğla yükü ile ilerlerken, rüzgarın şiddetine dayanamayan tuğlalar araç çukura girip çıktıkça dorseden aşağıya düştü. Sürücünün gerekli önlemleri almadan taşıdığı gözlenen tuğlalar trafikte tehlike oluştururken tuğlaların düştüğünü fark eden birçok araç sürücüsü ise tırdan adeta uzak durarak kaçarak uzaklaştı. Tır sürücüsünün durumdan habersiz bir şekilde yıkılma aşamasına gelmiş tuğla yüküyle ilerlemesi ise bu kadarına 'pes' dedirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.