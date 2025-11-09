Afyonkarahisar'da Tır Sürücüsünden Güvenlik Açığı: Tuğlalar Yola Düştü

Afyonkarahisar'da bir tır sürücüsünün gerektiği şekilde önlem almadan dorsesinde taşıdığı tuğlaları yola düşürerek ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen bir sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, tır sürücüsü dorsesinde taşıdığı tuğla yükü ile ilerlerken, rüzgarın şiddetine dayanamayan tuğlalar araç çukura girip çıktıkça dorseden aşağıya düştü. Sürücünün gerekli önlemleri almadan taşıdığı gözlenen tuğlalar trafikte tehlike oluştururken tuğlaların düştüğünü fark eden birçok araç sürücüsü ise tırdan adeta uzak durarak kaçarak uzaklaştı. Tır sürücüsünün durumdan habersiz bir şekilde yıkılma aşamasına gelmiş tuğla yüküyle ilerlemesi ise bu kadarına 'pes' dedirtti. - AFYONKARAHİSAR