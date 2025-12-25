Haberler

Tarihi yapıların güçlendirilmesi için hibe verilecek

Tarihi yapıların güçlendirilmesi için hibe verilecek
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Frig Vadisi ve Sultandağı ilçesinde tarihi yapılar için hazırlanacak projelere yönelik hibe destekleri üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında yapılan toplantıya yerel yöneticiler ve dernek başkanları da katıldı.

Afyonkarahisar'da tarihi Frig Vadisi ile Sultandağı ilçesinde tarihi yapılar için hazırlanacak projelere aktarılacak hibeler için bir araya gelindi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında, İhsaniye ve Sultandağı ilçelerinde kurulan ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanacak olan FRİGYA Yerel Eylem Grubu Derneği (Frigya YEG) ile Sultandağı Yerel Eylem Grubu Derneği (Sultandağı YEG) tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, il müdürleri, ilgili kurum müdürleri, dernek başkanları ve proje ekibi katıldı. Toplantıda yapılara aktarılacak hibe destekleri ile hazırlanacak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

