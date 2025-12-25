Tarihi yapıların güçlendirilmesi için hibe verilecek

Afyonkarahisar'da tarihi Frig Vadisi ile Sultandağı ilçesinde tarihi yapılar için hazırlanacak projelere aktarılacak hibeler için bir araya gelindi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında, İhsaniye ve Sultandağı ilçelerinde kurulan ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanacak olan FRİGYA Yerel Eylem Grubu Derneği (Frigya YEG) ile Sultandağı Yerel Eylem Grubu Derneği (Sultandağı YEG) tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, il müdürleri, ilgili kurum müdürleri, dernek başkanları ve proje ekibi katıldı. Toplantıda yapılara aktarılacak hibe destekleri ile hazırlanacak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR