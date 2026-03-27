Haberler

Şuhut'ta sağlık personeline yangın ve tahliye eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, sağlık personeline yönelik yangın söndürme ve tahliye tatbikatı eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde acil durum yönetimi ve yangın anında doğru müdahale teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yaşanabilecek afet ve acil durumlara hazırlık çerçevesinde sağlık personeline yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen "Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı Eğitimi" Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi tarafından verildi. Eğitim programında, yangın anında doğru müdahale teknikleri acil durum yönetimi ve tahliye süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı tatbikatla desteklenen eğitimde, yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı da personele gösterildi.

Gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir yangın veya acil durumda hızlı, koordineli ve güvenli tahliyenin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Eğitim sayesinde sağlık personelinin afet ve acil durumlara karşı bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

