Şuhut'ta sağlık personeline yangın ve tahliye eğitimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yaşanabilecek afet ve acil durumlara hazırlık çerçevesinde sağlık personeline yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen "Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı Eğitimi" Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi tarafından verildi. Eğitim programında, yangın anında doğru müdahale teknikleri acil durum yönetimi ve tahliye süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı tatbikatla desteklenen eğitimde, yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı da personele gösterildi.

Gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir yangın veya acil durumda hızlı, koordineli ve güvenli tahliyenin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Eğitim sayesinde sağlık personelinin afet ve acil durumlara karşı bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

