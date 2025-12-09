SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimlerinin yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği olarak, merkez ve belde muhtarlarımızın katılımlarıyla bugün mütevelli heyeti seçimimizi gerçekleştirdik. Derneğimizin adayı Süleyman Çakal, yeniden mütevelli heyetine seçilmiştir.

Kendisine hayırlı olmasını diliyor, seçim sürecine katılım sağlayan demokrasi'nin mihenk taşı muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR