SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı

SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı
Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği, merkez ve belde muhtarlarının katılımıyla mütevelli heyeti seçimini gerçekleştirdi. Süleyman Çakal, yeniden mütevelli heyetine seçildi.

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimlerinin yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği olarak, merkez ve belde muhtarlarımızın katılımlarıyla bugün mütevelli heyeti seçimimizi gerçekleştirdik. Derneğimizin adayı Süleyman Çakal, yeniden mütevelli heyetine seçilmiştir.

Kendisine hayırlı olmasını diliyor, seçim sürecine katılım sağlayan demokrasi'nin mihenk taşı muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
