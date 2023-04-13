Afyonkarahisar'da minikler kumbaralarını bağışladı

Afyonkarahisar Sülün Beldesi ve Yeşiltepe Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri depremzede vatandaşlar için kumbaralarını bağışladı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Sülün Beldesi ve Yeşiltepe Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremden etkilenen kardeşleri için bağışladı. İl Müftüsü Sinan Kazancı'yı aileleriyle ziyaret eden minikler, depremzede çocuklar için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Afyonkarahisar TDV yetkilisi Alper Üzel'e teslim etti. İl Müftüsü Kazancı, bu hassasiyetlerinden dolayı başta minik öğrencilere, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik edip, emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR