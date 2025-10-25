Afyonkarahisar'da Lise Öğrencilerine Acil Durum ve Trafik Eğitimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından lise öğrencilerine 112 Acil durum hattının nasıl kullanılması gerektiği ile trafik konusunda eğitim verildi.

Eğitim çalışmasının İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından verildiği belirtildi. Çalışmayla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğümüz görevlilerince, ilimiz Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 'polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR