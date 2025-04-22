Afyonkarahisar'da Kütüphane Ziyaretçilerine Sıcak İkramlar ve Kadın Kooperatiflerine Destek

Afyonkarahisar Valiliği kütüphanede ders çalışan gençlere sıcak ikramlarla hem moral veriyor hem de kadın kooperatiflerine destek sağlıyor.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde başlatılan yeni uygulamayla, kütüphane ziyaretçilerine gün boyu çeşitli ikramlar sunuluyor. Gençlerin ders çalışma motivasyonunu artırmak ve kütüphane kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan projede; gün içinde belirli saatlerde çay eşliğinde simit, bükme, kek ve kurabiye ikramları yapılıyor. İkramlarda kullanılan ürünler Çay Kadın Kooperatifinden temin edilerek kadın girişimciliğine de katkı sağlanıyor.

Uygulamanın ilk gününde öğrenciler projeye yoğun ilgi gösterdi ve Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR