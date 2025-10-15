Haberler

Afyonkarahisar'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, üniversite öğrencilerine kadına şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında eğitim vererek farkındalık oluşturdular. Eğitim Sinanpaşa ilçesinde gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri üniversite öğrencilerine yönelik kadına şiddetle mücadele konusunda eğitim verip KADES'i tanıttı.

Gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapilan açıklamada eğitim çalışmasının Sinanpaşa ilçesinde yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz Sinanpaşa Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizeyönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık oluşturulma çalışmaları doğrultusunda eğitim verildi. Asayiş olayları ile ilgili olarak dikkatli ve duyarlı olmaları ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun çerçevesinde KADESuygulaması hakkında bilgilendirmeve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bilgilendirme faaliyetunde broşür dağıtımı yapılarak konunun önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
