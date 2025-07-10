Afyonkarahisar'da İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar'da İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen İlçe Müftüleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılören İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe müftülüklerinin hizmetleri değerlendirildi ve gelecek dönem faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nce her ay farklı bir ilçede düzenli olarak gerçekleştirilen "İlçe Müftüleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın Temmuz Ayı buluşması, Kızılören İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde yapıldı.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt, 17 ilçe müftüsü ile Şube Müdürü Mehmet Nuri Durdu katıldı. Toplantıda, ilçe müftülüklerince yürütülen hizmetler değerlendirildi; karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Ayrıca önümüzdeki döneme dair planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İl Müftüsü İmamoğlu, katılımcılara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı sonunda, tayini Uşak Ulubey İlçe Müftülüğüne çıkan Kızılören İlçe Müftüsü Harun Gök'e, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından teşekkür edilerek hediye takdiminde bulunuldu. Ziyaretin ardından İlçe Müftüleri, Kızılören Müftülüğü tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Diyanet Gençlik Merkezi'ni de gezerek incelemelerde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası

Dünya bunu konuşuyor! Ancelotti'ye hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

Polat çiftinin şirketleri geri mi verilecek? Mahkemeden kayyum kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.