Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk ve orta öğretimde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, Türk dilinin zenginlikleri, bilim uygulamaları, öğretim programları ve akademik başarı grafikleri gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda ilk ve orta öğretimde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına

İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin 'in talimatları doğrultusunda kentteki Türk dilinin zenginlikleri, liselerde bilim uygulamaları, öğretim programları, seçmeli derslere yönelik bilgilendirme ve oku-yorum yazı-yorum projesi ile ilçelerdeki akademik başarı grafikleri, yapılan faaliyetler ile bakanlık ve müdürlükçe yürütülen güncel eğitim öğretim faaliyetleri görüşüldü.

Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ilçelerdeki eğitim durumu, yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi vermesi, görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR