Afyonkarahisar'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

Afyonkarahisar'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı
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Afyonkarahisar'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Meteorolojinin uyarılarına rağmen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafik olumsuz etkilendi ve birçok yolda su birikintisi oluştu.

Afyonkarahisar'da beklenen yağış başladı, birçok kişi zor anlar yaşadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen gök gürültülü sağanak yağış öğle saatlerinde başlarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Afyonkarahisar için sarı koltuğu uyarı vererek gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Beklenen yağış öğle saatlerinde başladı. Yağış özellikle trafikte olumsuzluğa neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş ise zor anlar yaşadı. Yanında şemsiyeleri olmadan sokağa çıkan birçok kişi çareyi balkon ya da tente altlarına sığınmak da buldu. Yağıştan dolayı birçok yolda da su birikintileri oluştu. Birçok sürücünün zor anlar yaşadığı yağışta bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte etkili olan yağmur yağışı devam ediyor.

Meteorolojik tahminlere göre yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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