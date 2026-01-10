Çitçileri yakından ilgilendiren sistemin kontrolleri başladı

Afyonkarahisar'da özellikle çiftçileri yakından ilgilendiren erken uyarı ve tahmin sistemi cihazlarının kontrolleri yapılmaya başlandı.

Kontrollerin Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı kaydedildi. Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı teknik personellerince ilimizde bulunan erken uyarı ve tahmin sistemi cihazlarının kontrolleri yapılmaktadır. Erken uyarı ve tahmin sistemi cihazları ile özellikle meyvecilik ve patates üretim alanlarında bitki hastalık ve zararlılarının takipleri yapılarak üreticilerimize zamanında bilgilendirmeler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR