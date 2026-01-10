Haberler

Çitçileri yakından ilgilendiren sistemin kontrolleri başladı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da çiftçileri bilgilendirmek amacıyla erken uyarı ve tahmin sistemi cihazlarının kontrolleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmaya başlandı. Bu sistem, meyvecilik ve patates üretiminde bitki hastalık ve zararlılarının takip edilmesine yardımcı olmaktadır.

Kontrollerin Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı kaydedildi. Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı teknik personellerince ilimizde bulunan erken uyarı ve tahmin sistemi cihazlarının kontrolleri yapılmaktadır. Erken uyarı ve tahmin sistemi cihazları ile özellikle meyvecilik ve patates üretim alanlarında bitki hastalık ve zararlılarının takipleri yapılarak üreticilerimize zamanında bilgilendirmeler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
