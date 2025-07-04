Afyonkarahisar'da Engelli Kur'an Kursu'nda Aşure Etkinliği Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Engelli Kur'an Kursu'nda Aşure Etkinliği Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Engelsiz Kadın, Erkek ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören kursiyerlere yönelik aşure etkinliği düzenledi. Etkinlik il müftü vekilinin katılımıyla gerçekleşti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Kadın, Erkek ve 4-6 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören kursiyerlere yönelik aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinlik İl Müftülüğü Engelli Koordinatörleri İsmail Aydın, Hanife Turguteli ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticisi Nesibe Taşdemir öncülüğünde aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner, Şube Müdürleri Salih Elmas, Muhammed Yeler, Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara, Beyaz Ay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatma Kilci Kavas, Kursiyerler ve aileleri katıldı.

Program kursiyer Arda Yiğit Eski'nin Kur'an tilaveti, İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner'in sohbeti, 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin sure ve dua okumaları, akabinde Şube Müdürü Salih Elmas'ın duası ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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