Haberler

Müftülüğün kandil programları devam ediyor

Müftülüğün kandil programları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programları, camiler ve Kur'an kurslarında gerçekleştirildi. Vaazlar ve dualarla zenginleştirilen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından kent genelinde kandil programları gerçekleştirildi.

Berat Kandili'nin manevi iklimini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen programlar camiler ve Kur'an kurslarında vaaz, sohbet ve dualarla icra edildi. Programlarda uzman vaizler, ADRM vaizleri ve din hizmetleri uzmanı tarafından Berat Kandili'nin fazileti, affediciliği, tövbe konuları ele alındı.

Mevlevi Camii, İstiklal Camii, Deper Sultan Camii ile Örnek Evler Melek Hanım, Bayraktepe, Sahipata, Hacı Ahmet Katar ve Hamide Sıtkı Gönen Kur'an kurslarında gerçekleştirilen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde yapılan programda katılımcılarla hasbihal edilerek dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi