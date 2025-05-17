Afyonkarahisar'da 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Yıl Sonu Programı Düzenlendi
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Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında eğitim gören minikler, yıl sonu kapanış programlarında bir araya geldi. Müftü İmamoğlu, eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarında eğitim gören minikler, yıl sonu kapanış programlarında buluştu.

Haftanın dört günü farklı camilerde gerçekleştirilen programlarda; Paşa Camii, Selçuklu Camii, Kamil Miras Camii ve Bayraktepe Cami ev sahipliği yaptı. Programa katılan kurslar arasında Amine Hatun, Hamide Sıtkı Gönen, Selçuklu Gül Çocuklar, Dikilitaş, Mirac ve birçok diğer Kur'an Kursu yer aldı. Müftü İmamoğlu, açılış konuşmasında 4-6 yaş Kur'an Kurslarında verilen eğitimin Milli Eğitim müfredatıyla uyumlu olduğunu vurguladı. İmamoğlu, kurslara devam eden çocuklara sunulan eğitimin önemine değinerek, programın hazırlanmasında emeği geçen hocalara, öğrenciler ve velilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından minik öğrenciler, hocalarının rehberliğinde hazırladıkları gösterilerle izleyicilerin beğenisini kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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