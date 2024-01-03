Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: Teleferik projesinde sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, uzun yıllardır kentin rüyası olan 'teleferik' projesinde sona yaklaşıldığını kaydetti.

2024 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan Ocak ayı meclis toplantısında 44 madde görüşülerek karara bağlandı.2024 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Zeybek, 2023 yılında yapılan yatırım ve faaliyetleri anlattı. Ardından yapımı devam eden teleferik konusuna değinen Başkan Zeybek, "Teleferik projemizde sona yaklaşıldı. Çavuşbaş minibüs durağının olduğu yerde yük asansörü kurulumu yapılıyor. 60 - 70 tonluk malzemeleri çıkarabilecek bir asansör. Yurt dışından temin ettiğimiz malzemelerin tamamına yakını şehrimize geldi. Yük asansörünün montajı yapıldıktan sonra sadece Kale üstü ve aşağıda bulunan tesisin montaj işlemleri kaldı. Montaj ekibi de teleferik inşaatlarının çoğunu yapan tecrübeli bir ekip. Yakın zamanda bu projemiz de tamamlanmış olacak" dedi.

Toplantı ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR