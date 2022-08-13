Haber : Afyon yerel haberi: Dinar'da vatandaşlara aşure ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon yerel haberi: Dinar'da vatandaşlara aşure ikramı

 - Güncelleme:
Afyon yerel haberi: Dinar'da vatandaşlara aşure ikramı

Afyon haberler... Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Dinar'da hayırseverler tarafından hazırlanan aşure namaz sonrası cami cemaati ile birlikte vatandaşlara ikram edildi. Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureleri vatandaşlara elleri ile ikram eden Kaymakam Kapankaya, bu tür etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selami Kapankaya Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title