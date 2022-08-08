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Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti

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Afyon haberi! Kaymakam Refiki Nalçacı, Bolvadin'e veda etti

Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı adına veda yemeği düzenledi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı adına veda yemeği düzenledi.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Emirdağ Taşkonak'ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Bolat, Nalçacı ile mesai arkadaşlığı yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Nalçacı çalışma disiplini ve iş ahlakı konusunda çok değerli bir insan. Genç kaymakamlar olarak elimizden geldiği kadar bütün zamanımızı ilçelerimize, vatandaşlarımıza harcıyoruz. Mesaimizi harcarken, mesai arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile ilgili kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Kamu yönetimi kolektif bir dinamikle çalıştırmayı gerekiyor. Kaymakam adayı arkadaşlarımız bu kolektifi öğrenme noktasında önemli bir adım. Nalçacı'ya bundan sonraki görev hayatından başarılar dilerim" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taner BOLAT Karahisar Emirdağ Yerel Haberler

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