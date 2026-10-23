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AFAD, Van depreminin 15. yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi

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AFAD, Van depreminin 15. yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi
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Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 15. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için AFAD İl Müdürlüğü Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda anma programı düzenlendi. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 15. yıl dönümü dolayısıyla, hayatını kaybeden vatandaşlar için AFAD İl Müdürlüğü Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda anma programı gerçekleştirildi.

Depremde hayatını kaybedenleri anmak, toplumsal farkındalığı canlı tutmak ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve kurum personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kurum İmam Hatibi Ercan Bilmez tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Programda konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van depreminin tüm Türkiye'de derin bir üzüntüye neden olduğunu belirterek, yaşanan acıların hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Ulutaş, benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Anma programı, afetlere karşı bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturma vurgusuyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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