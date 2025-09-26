Haberler

AFAD Personeline Acil Durum Eğitimi

Eskişehir İl AFAD, arama ve kurtarma personeline iletişim, harita ve navigasyon konularında eğitim vererek, elektrikli araçlara müdahale yöntemlerini de öğretmeye başladı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) arama ve kurtarma personeline haberleşme, harita, pusula, navigasyon ve elektrikli araç müdahale eğitimi verildi.

Afad personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, güncel tutmak amacıyla eğitim programı düzenlendi. Eğitim çerçevesinde; personellere haberleşme, harita, pusula ve navigasyon konularında teorik bilgiler aktarıldı. Ayrıca, sahada uygulamalı çalışmalar yapıldı. Personelin yön bulma ve koordinat belirleme becerilerini artırmaya yönelik yapılan bu uygulamaların muhtemel acil durumlarda hızlı ve doğru müdahaleye katkı sağlayacağı belirtildi.

Elektrikli araçlara müdahale yöntemleri gösterildi

Günümüzde kullanım oranı giderek artan elektrikli araçlara yönelik muhtemel kaza ve acil durumlarda güvenli müdahale yöntemleri konusunda da eğitim verildi. Eğitim sayesinde arama ve kurtarma personeli, çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde donanımlarını güncellemiş oldu. Eskişehir AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin aralıksız devam edeceğini ve personelin her türlü afete hazır halde tutulmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
