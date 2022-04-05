ADÜ Ziraat Fakültesi'nin 3 kestane çeşidi tescillendi

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan tarafından seleksiyon ıslahı yöntemi ile elde edilen 3 adet kestane çeşidi Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından 2019 ve 2021 yılları süresince yürütülen FYD testleri sonucu, Ertan, Dila ve Karya isimleri ile ' Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi' adına tescillendi.

Çeşit tescili esas olmak üzere Aydın ilinde, ADÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından kestane üretiminin yaklaşık yarısının karşılandığı Nazilli ilçesinde nokta seleksiyon tarzında çalışma planlandı. 2001-2004 yılları arasında yürütücülüğü Prof. Dr. Engin Ertan tarafından yapılan, 'Aydın İli Nazilli İlçesi Kestanelerinin Seleksiyon Yolu ile Islahı Üzerinde Araştırmalar' isimli proje çerçevesinde seleksiyon çalışması yapılarak üstün özelliklere kestane genotipleri ıslah edildi.

Prof. Dr. Engin Ertan, yürütülen ve sonuçlanan projenin çıktısı olarak; selekte edilen ve morfolojik, fenolojik ve biyokimyasal özellikleri ortaya konan kestane genotiplerinin meyve kalitesi, erkencilik ve verimlerinin daha iyi karşılaştırılabilmesi için aynı anaç üzerinde, aynı toprak, iklim ve bakım koşullarında yetiştirilip incelenmesi, adaptasyon çalışmalarının yapılması ve üstün özellikleri ile dikkati çeken genotipler için 'çeşit tescil' sürecinin başlatılmasının ana hedef olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla 2013 yılında Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde Aydın Valiliği İl Özel idaresi projesi çerçevesinde 'Çeşit Tesciline Aday Kestane Genotiplerinde Fidan Üretim Organizasyonu' isimli proje yürütüldü. Bu proje çerçevesinde ile seleksiyon çalışması çerçevesinde ümitvar bulunan N-2-5, N-3-4, N-7-3, N-23-1 genotiplerine ait kestane fidanları Aydın İli Eğrikavak köyünde üretilebildi. Söz konusu 3 genotipe ait elde edilen aşılı kestane fidanları ile 2017 yılında aşılı fidanlar ile Ödemiş Pirinçci köyünde kestane bahçesi kuruldu" dedi.

2019 yıllında ADÜ Ziraat Fakültesi adına çeşit tescili için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne (TTSM) başvuru yapıldığını belirten Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "FYD test ücretlerinin sağlanması açısından Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi'nin, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Desteği Projesi çerçevesinde 'Türkiye Kestane Üretiminde Lider Aydın İlinde Bir İlk: Üstün Nitelikli Kestane Genotiplerinin Çeşit Olarak Tescili' isimli proje, Prof. Dr. Engin Ertan tarafından BAP birimine sunularak destek sağlandı. Bundan sonraki süreçte tescil edilen bu çeşitlerin başta kestane üreticileri olmak üzere Ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen Prof. Dr. Engin Ertan başta olmak üzere tüm Bahçe Bitkileri öğretim üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, ve Prof. Dr. Engin Ertan, Fakülte olarak tescil edilen kestane çeşitlerinin fidanları üretilmesiyle kestane yetiştiricilerinin teminine sunacaklarını ifade etti. - AYDIN