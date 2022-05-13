ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin katılımıyla düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlama Programı'na katıldı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin katılımıyla düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlama Programı'na katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin açılış konuşması, konukların konuşması ve sunumlar ile devam etti. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 'TURKOVAC Aşı Geliştirme Çalışmaları' Dollvet Biyoteknoloji Genel Müdürü Dr. Hüseyin Zengin ise 'Yerli Aşı üretiminin Tarihçesi ve Stratejik Önemi' konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e TVHB 2022 Hizmet Ödülü takdim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Veteriner Hekimler Günü, Bekir Pakdemirli, Selçuk, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title