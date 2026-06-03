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Kavak Adliyesi'nin sevimli maskotu: Kuzu Tertip

Kavak Adliyesi'nin sevimli maskotu: Kuzu Tertip
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Samsun'un Kavak ilçesinde adliye çalışanı Mecit Uzun'un annesi tarafından terk edilen kuzuyu sahiplenmesi ve 'Tertip' adını verdiği kuzuyla adliye çevresinde ilgi odağı olması anlatılıyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde adliyede görev yapan Mecit Uzun'un sahiplendiği kuzu, görenlerin ilgisini çekiyor. "Tertip" ismini verdiği kuzunun hikayesini anlatan Uzun, kuzunun annesi tarafından terk edildiğini ve ona kendisinin sahip çıktığını söyledi.

Küçük kuzuyu büyük bir sevgiyle büyüttüğünü ifade eden Mecit Uzun, "Bu kuzuyu annesi terk etmişti. Ben sahiplendim, büyüttüm. Şimdi beni annesi olarak biliyor. Ben nereye gidersem peşimden geliyor, beni hiç bırakmıyor" dedi.

Adliye çevresinde herkesin sevgisini kazanan Tertip, Mecit Uzun'un günlük işlerinde de adeta yardımcısı oldu. Bahçe ve çevre temizliği sırasında sürekli yanında olan kuzu için Uzun, "Temizlik yaparken bana da yardım ediyor. Dairenin bahçesini temizliyoruz, daireyi temizliyoruz. Beni hiç yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Sevimli tavırlarıyla dikkat çeken Tertip, Kavak Adliyesi'nde çalışanların da neşe kaynağı haline geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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