Adli ve idari yargıya bin 44 hakim ve savcı atandı

Bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısının atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı atandı.

HSK KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13'üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.