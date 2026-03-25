Haberler

Adıyaman Valisi Osman Varol öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, eğitim alanındaki çalışmaları kapsamında Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Varol, eğitimin önemi ve başarı için disiplinli çalışmanın gerekliliği üzerine konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Varol, öğrencilerle yakından ilgilendi, ders durumları ve gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Varol, öğrencilerin hayallerini, hedeflerini ve eğitim süreçlerine dair düşüncelerini dinledi. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada eğitimin birey ve toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Varol, disiplinli ve planlı çalışmanın başarıya giden yolda vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Azim, kararlılık ve inancın öğrencilerin en büyük gücü olduğunu ifade eden Varol, gençlerin sahip olduğu potansiyelin doğru yönlendirme ve gayretle büyük başarılara dönüşeceğini belirtti.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Vali Varol, zamanın verimli kullanılması, hedef belirleme, düzenli çalışma alışkanlığı kazanma ve kendini sürekli geliştirme konularında önemli mesajlar verdi. Eğitim hayatının yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını dile getiren Varol, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de kişisel gelişimde önemli rol oynadığını ifade etti.

Ziyaret sırasında öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Varol, eğitim camiasının özverili çalışmalarına dikkat çekerek öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Öğretmenlerin fedakarlıkla yürüttüğü görevlerin toplumun her kesimi tarafından takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Varol, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

