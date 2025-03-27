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Adıyaman Valisi Osman Varol, Köy Evleri Yer Seçimini Görüşmek Üzere Koçali ve Bağlıca Köy Heyetleriyle Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Köy Evleri Yer Seçimini Görüşmek Üzere Koçali ve Bağlıca Köy Heyetleriyle Bir Araya Geldi
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Adıyaman Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Vali Osman Varol, Koçali ve Bağlıca köylerinin eksiklikleri ve köy evlerinin yer seçimleri hakkında bilgi aldı ve talepleri dinleyerek notlar aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, köy evleri yer seçimi ile ilgili Koçali ve Bağlıca köy heyetiyle bir araya geldi.

Adıyaman Valilik binasının toplantı salonunda her iki köyün heyetiyle bir araya gelen Vali Osman Varol, burada köylerin eksikleriyle ilgili bilgiler aldıktan sonra köy evlerinin nerede yapılması gerektiği konusunda da bilgiler vererek süreç hakkında konuştu. Vali Varol aynı zamanda her iki köyün ihtiyaçları hakkında da talepleri dinleyerek tek tek not ettirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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