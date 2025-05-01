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Adıyaman Valisi Osman Varol, Kırsal Konut İnşaatlarını İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kırsal Konut İnşaatlarını İnceledi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Kayaönü Köyü'nde inşa edilen 135 adet çelik konstrüksiyon köy evini ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Tamamlandığında bu konutların yaşam kalitesini artırması bekleniyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kayaönü Köyü sınırları içerisindeki kalıcı köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, ortak bir alanda sağlam ve güvenli bir zemin üzerine çelik konstrüksiyondan yapılmakta olan 135 adet kırsal konutu inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Tamamlandığında konumu ve mistik havasıyla gerek iç ve dış tasarımları gerekse de mimari yapıları ve çevre düzenlemeleriyle kırsalda yaşam kalitesini artıracak köy evlerinin vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olması dilendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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