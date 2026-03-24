Adıyaman'da halk buluşmaları devam ediyor

Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen halk buluşmalarını sürdürüyor.

Valilik makamında her hafta salı günleri gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşları ağırlayan Vali Varol, toplumun her kesiminden gelen talep, öneri ve sorunları birebir dinliyor. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde vatandaşlarla kurulan güçlü bağ sayesinde devletin sıcaklığının ve şefkatinin hissedilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yoğun katılımın olduğu buluşmalarda dile getirilen konuların titizlikle not alındığı, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması yönünde talimat verildiği ifade edildi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Vali Varol, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde halk buluşmalarının devam edeceğini kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı