Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle ilin idarecilerine yönelik program düzenlendi. Vali Varol, milletin huzur ve refahı için gecesini gündüzüne katarak büyük ve güçlü Türkiye meşalesini daha aydınlık ve güzel yarınlara taşıyacak Adıyaman'da, görev yapan mülki idare amirleri ile bir araya geldi.

Vali Varol, "Ülkesine ve insanlarına hizmet etme bilinciyle yurdumuzun dört bir köşesinde devletimizin bekası için üstün vazife bilinciyle çalışan, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendiren tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor meslek hayatında başarılar diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN