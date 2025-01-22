Adıyaman Valisi, Muhtarlarla Sorunları Görüştü

Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarlarla bir araya gelerek toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Mustafa Alkayış, Resul Kurt ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı. Toplantıda, muhtarların köylerinde karşılaştığı sorunları, ihtiyaç, talep, görüş ve önerilerini dinlendi. Gerçekleşen toplantıda köy muhtarları tek tek söz alarak köylerine ait ihtiyaç ve talepleri dile getirdi.

Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda, ilin dört bir tarafında inşa edilen ve anahtar teslimi yapılan kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma, alt ve üst yapıdan yol yapımı ve içme suyuna kadar toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok konuda muhtarların talepleri dinlenilerek çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıda, muhtarlarla her zaman yapılacak istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olunacağı vurgulandı. - ADIYAMAN