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Adıyaman Sincik'te sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı

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Adıyaman Sincik'te sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür aralıklarla süren sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Sincik-Kahta ve Sincik-Malatya yollarında sürücüler zorlandı; yetkililer su baskını ve fırtınaya karşı uyardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sincik- Kahta ve Sincik- Malatya kara yollarında da etkili olan sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı güzergahlarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Yetkililer, ani su baskınları, kuvvetli rüzgar ve fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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