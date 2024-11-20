Adıyaman Sincik'te Kaya Parçaları Yola Düşüyor, Vatandaşlar Tepkili

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karayoluna düşen kaya parçaları tepkilere neden oluyor.

Sincik ilçesinin Mahmutoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden konut bölgesinde dökülen kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının hemen hemen her gün yola düşmesine tepki gösteren vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Mahallesi sakinlerinden Tahsin Aktaş, yola düşen Kaya parçalarının yolda geçen vatandaşları tedirgin ettiğini belirterek, yetkililerin bir an önce burada bir önlem alması gerektiğini söyledi.

Mahalle sakinleri, "Burada sürekli benzer durumlar yaşanıyor. Durumu yetkililere bildirdik ama herhangi bir önlem alınmadı, can güvenliğimiz yok" şeklinde duruma tepki gösterdi. - ADIYAMAN