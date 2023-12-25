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Adıyaman-Samsat karayolunda yoğun sis etkili oldu

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Sabah saatlerinde Adıyaman-Samsat Karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metre kareye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman-Samsat karayolunda yoğun sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde Adıyaman- Samsat Karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metre kareye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yetkililer sisli havada hız yapılmamasını, farkların açık tutulmaması ve trafik kurallarına muhakkak uyulması gerektiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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