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Adıyaman Müftüsü'nden Ramazan Açıklamaları: Teması 'İyilik Ayı'

Adıyaman Müftüsü'nden Ramazan Açıklamaları: Teması 'İyilik Ayı'
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Adıyaman Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, bu yılki Ramazan ayı temasının 'İyilik ayı Ramazan' olduğunu belirtti ve fitre miktarını 180 TL olarak açıkladı. Ramazan ayında oruç tutmanın, teravih namazı kılmanın ve Kur'an okumanın önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan temasının "İyilik ayı Ramazan" olduğunu belirten Müftü Erçek, yine diyanet tarafından belirlenen fitre miktarının 180 TL olarak açıklandığını söyledi.

Müftü Sabri Erçek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayı için bir tema belirliyor. Bu yılın teması ise 'İyilik ayı Ramazan' olarak açıklandı. Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tutarak, teravih namazlarımızı kılarak ve bol bol Kur'an okuyarak bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın bizlere göndermiş olduğu talimatları kendi aramızda istişare edip bunları konuştuk. Ramazan ayında Besni İlçe Müftülüğü olarak da tüm camilerimiz olacaktır" dedi.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Erçek, vatandaşların fitre ve zekatlarını ihmal etmemelerini bu yıl için belirlenen asgari fitre miktarının 180 TL olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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