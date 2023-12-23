Adıyaman'ın yüksek rakımlı Sincik ilçesinde çocuklar karın keyfini çıkardı
Adıyaman'ın Sincik ilçe merkezinde yoğun kar yağışı sonucu çocuklar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak eğlendi.
Adıyaman'ın yüksek rakımlı Sincik ilçe merkezine düşen kar en çok çocukları sevindirdi.
Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde, çocuklar gönüllerince eğlendi. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocukların yüzlerinde mutluluk dikkat çekti. Bin 325 rakımlı ilçe merkezine yağan kar kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.
Çocuklar, kardan adam ve kartopu oynayarak çok eğlendiklerini ifade etti. - ADIYAMAN