Adıyaman'ın yüksek rakımlı Sincik ilçesinde çocuklar karın keyfini çıkardı

Adıyaman'ın yüksek rakımlı Sincik ilçe merkezine düşen kar en çok çocukları sevindirdi.

Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde, çocuklar gönüllerince eğlendi. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocukların yüzlerinde mutluluk dikkat çekti. Bin 325 rakımlı ilçe merkezine yağan kar kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.

Çocuklar, kardan adam ve kartopu oynayarak çok eğlendiklerini ifade etti. - ADIYAMAN