Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Boğaz mevkiinde sürü halinde görülen dağ keçilerinin, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden rahat tavırları dikkat çekti. Otlanan dağ keçilerini gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları fotoğrafladı.

Vatandaşlar, Sincik ilçe girişinde ilk kez bu kadar kalabalık bir dağ keçisi sürüsü gördüklerini söyledi. - ADIYAMAN