Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Havalimanı'nda Ağustos Ayında 34 Bin Yolcu Uçtu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Adıyaman Havalimanı'nda Ağustos ayındaki yolcu ve uçak trafiği istatistiklerini açıkladı. Bu ay içerisinde toplam 34 bin 197 yolcu hizmet aldı.

Ağustos ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 34 bin 197 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 34 bin 197 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 256, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplam 279 ton oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Adıyaman Havalimanı Yerel Haberler Ulaşım Güncel Turizm Yerel

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title