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Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Mor Kod tatbikatı başarıyla tamamlandı

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Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Mor Kod tatbikatı başarıyla tamamlandı
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Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan Hastane Afet Planı tatbikatında toplu zehirlenme senaryosuyla Mor Kod alarmı devreye sokuldu. Tatbikatta ekiplerin müdahale hızı ve koordinasyonu değerlendirildi, tüm aşamalar planlanan sürede tamamlandı.

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatında toplu zehirlenme senaryosu üzerinden 'Mor Kod' alarmı devreye sokuldu.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde olabilecek afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı HAP tatbikatı düzenlendi. Hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve destek ekiplerinin katıldığı tatbikat, senaryo gereği hastaneye bildirilen toplu zehirlenme vakasının ardından 'Mor Kod' alarmının verilmesiyle başladı. Kalite Direktörü Esmer Özdemir ve Sivil Savunma Amiri İdris Çatlakcan tarafından organize edilen tatbikatta, alarmın ardından personelin müdahale hızı, komuta zincirinin işleyişi ve ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak değerlendirildi.

Tatbikat kapsamında acil servis koordinasyonu, zehirlenme vakalarına yönelik yaralı tirajı, dekontaminasyon ve güvenli müdahale prosedürleri ile kriz merkezinin yönetimi canlandırıldı. Sağlık ekiplerinin soğukkanlı ve koordineli müdahalesiyle tüm aşamalar planlanan süre içerisinde başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ardından oluşturulan kriz masasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, acil durumlara karşı her an hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, tatbikatta görev alan sağlık çalışanları ve hastane personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tatbikatla hastanenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin değerlendirilmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kriz anlarında etkin müdahalenin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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