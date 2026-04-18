Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası'ndan Başkan Duranay'a tam destek

Adıyaman Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası, yaklaşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu öncesinde mevcut birlik Başkanı Ziya Duranay'a destek açıklamasında bulundu.

Oda Başkanı Mustafa Duymuş imzasıyla yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde Duranay'a "Tam destek" verildiği kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, Duranay'ın görev süresi boyunca sergilediği yönetim anlayışıyla esnaf ve sanatkarların takdirini kazandığı vurgulandı. Duranay'ın tecrübeli bir yönetici olduğuna dikkat çekilen açıklamada, esnafın sorunlarının çözümünde aktif rol üstlendiği ve birlik beraberlik içerisinde önemli hizmetlere imza attığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, esnaf camiasının ihtiyaçlarını yakından bilen bir isim olan Duranay ile yola devam edilmesinin Adıyaman esnafı adına en doğru karar olacağı görüşüne yer verildi.

Mustafa Duymuş, 3 Mayıs'ta yapılacak genel kurulda Ziya Duranay'a desteklerini yineleyerek, seçim sürecinin birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

