Adıyaman'daki Yarısı Yıkılan Bina Tepki Topluyor

Adıyaman'daki Yarısı Yıkılan Bina Tepki Topluyor
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Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde depremde hasar gören bir binanın yıkımının yarıda kalması, sokak sakinlerinde endişeye yol açıyor. Yıkımın tamamlanmaması, fiziksel tehlikelerin yanı sıra çevreye yayılan toz-toprak nedeniyle vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Adıyaman'da, yarıda bırakılan hasarlı bina yıkımı tehlikeye ve tepkilere neden oluyor.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 111. Sokak'ta depremde hasar gören bir binanın yıkımı yarıda bırakıldı. Yıkımın tamamlanmaması nedeniyle sokak sakinleri endişeli. Hem yapının oluşturduğu fiziksel tehlike hem de çevreye yayılan toz-toprak vatandaşları zor durumda bırakıyor.

6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen binanın yıkımına başlandığı, ancak çalışmaların bir süredir durduğu bildirildi. Mahalle sakinleri, binanın her an çökebileceğinden korktuklarını ve çocukların oyun oynadığı sokakta büyük bir risk bulunduğunu ifade etti.

Yıkım alanında gerekli güvenlik önlemlerinin de alınmadığı gözlemlenirken, çevrede uyarı tabelalarının ve bariyerlerin yetersiz olduğu belirtiliyor. Mahalle sakinleri yetkililere seslenerek, yıkımın bir an önce tamamlanmasını ve çevrenin güvenli hale getirilmesini talep ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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