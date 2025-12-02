Haberler

Adıyaman'da Yola Çıkan Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu

Adıyaman Gölbaşı kara yolu üzerindeki Çakal Köprüsü girişinde yola aniden çıkan domuz sürüsü, araçtakilerde paniğe yol açtı. Bir sürücü, tehlikeyi fark ederek hızla frene bastı.

Adıyaman'da aniden yola çıkan domuz sürüsü, yoldan geçen araçtakilerde paniğe neden oldu.

Olay, Adıyaman Gölbaşı kara yolu üzerinde bulunan Çakal Köprüsü girişinde yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir aracın önünden domuz sürüsü çıktı. Yola çıkan domuz sürüsü, araçtakilerde paniğe neden oldu. Bir şahıs panik içerisinde sürücüye "Yavaş, yavaş, frenleme, malzeme var, köprü ya" diye bağırdı. Aracı durduran sürücünün ise korku içerisinde "Arabalar çok hızlı geliyor" demesi dikkatlerden kaçmadı. Araçların geçişi sırasında demir bariyerlerin altından geçen domuz sürüsü, arazide gözden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
