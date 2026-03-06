Haberler

Yetim aileler iftar programında buluştu

Güncelleme:
Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iftar programında yetim çocuklar ve koruyucu aileler bir araya geldi. Vali Osman Varol, çocuklarla ilgilenerek devletin şefkat elinin her zaman onların yanında olduğunu belirtti.

Adıyaman'da yetim ve koruyucu ailelere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iftar programı düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda yetim çocuklar ve koruyucu aileleri bir araya geldi. İftar programına katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, çocuklarla yakından ilgilenerek ailelerle sohbet etti.

Programda konuşan Vali Varol, yetim çocukların toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, devletin şefkat elinin her zaman onların yanında olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun yaşandığı programda yetim çocuklar ve aileleri birlikte iftar yaptı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

