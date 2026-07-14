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Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Yaralı baykuş tedavi altına alındı
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Adıyaman'ın Atakent Köyü'nde bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından baykuşun doğaya bırakılması planlanıyor.

Adıyaman'da görülen yaralı peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Atakent Köyünde bir vatandaş yaralı peçeli baykuşla denk geldi. Kanadından yaralandığı anlaşılan ve bitkin düşen yaralı baykuşu fark eden vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, peçeli baykuşu teslim alarak götürdü. Baykuşun yapılacak olan tedavinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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