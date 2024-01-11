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Adıyaman'da Uyuşturucu İle Mücadelede Vatandaşlara Bilgilendirme

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Adıyaman'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirici broşür dağıtarak, UYUMA aplikasyonunu tanıttı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, TUBİM faaliyetleri çerçevesinde Adıyaman Gölbaşı Yolu Uygulama Noktası ve Halk Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirici broşür dağıtarak, UYUMA aplikasyonunu tanıttı.

Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirdi. Adıyaman Gölbaşı Yolu Uygulama Noktasında 150 vatandaşa, Halk Eğitim Merkezinde bulunan ders salonunda 65 anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele uygulaması (UYUMA) aplikasyonu tanıtılıp, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adıyaman Yerel Sağlık Güncel Haberler

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