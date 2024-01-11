Adıyaman'da Uyuşturucu İle Mücadelede Vatandaşlara Bilgilendirme

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirici broşür dağıtarak, UYUMA aplikasyonunu tanıttı.

Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirdi. Adıyaman Gölbaşı Yolu Uygulama Noktasında 150 vatandaşa, Halk Eğitim Merkezinde bulunan ders salonunda 65 anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele uygulaması (UYUMA) aplikasyonu tanıtılıp, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - ADIYAMAN