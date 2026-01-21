Haberler

Aç kalan tilkiler yerleşim yerlerine indi

Aç kalan tilkiler yerleşim yerlerine indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da, soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler yerleşim alanlarına indi. İki tilki çöplükte yiyecek ararken, daha sonra gözlerden kayboldu.

Adıyaman'da, aç kalan tilkiler yerleşim alanındaki çöplerde yiyecek aradı.

Yaklaşık 2 haftadır etkili olan soğuk havalardan dolayı kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, yerleşim alanlarına kadar indi. Yerleşim alanına inen iki tilki, çöplerden yiyecek aradı. Uzun bir süre yiyecek arayan tilkiler daha sonra gecenin karanlığında uzaklaşarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek

Bahçeli'nin kulisleri hareketlendiren sözlerinin ardından ilk görüşme