Su ürünleri avlanma yasağı kapsamında denetimler artırıldı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri avlanma yasağının başlamasıyla birlikte denetim ve kontrol çalışmalarını artırdı. Ekipler, perakende satış noktaları ve depolardaki balık stoklarını kontrol ederken, avcılıkta kullanılan teknelerin de karaya alınmasını sağladı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri avlanma yasağının başlamasıyla birlikte il genelinde denetim ve kontrol çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İl sınırları içerisindeki su ürünleri avlak sahalarında yürütülen çalışmalar kapsamında, perakende satış noktaları ve depolarda bulunan balıklara yönelik stok tespit işlemleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, il sularında avlanan ürünlerin kayıt altına alındığı bildirildi.

Öte yandan, balık avcılığında kullanılan ve göl kıyılarında bulunan tekneler, yasak süresince kullanılmaması amacıyla su kıyısından en az 100 metre uzaklığa çekilerek karaya alındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Akkan, "Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından avlanma yasaklarına titizlikle uyulması büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimiz tarafından ilimiz genelinde gerekli kontrol ve denetimler gerçekleştirilmektedir. Hem mevcut balık stoklarının korunması hem de gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının aktarılması amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
