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Adıyaman'da Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

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Adıyaman'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen "Otizm için bir fidan da sen dik" etkinliğine katıldı.

Fidan dikim etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un yanı sıra özel eğitim uygulama okulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Bu özel çocuklarımızın hayatla olan bağlarını sadece sevgi, sabır ve anlayışla yoğrulan, eğitimle desteklenen bir yaklaşımla güçlendirebiliriz. Biz de bugün burada öğrencilerimizle özel anlar paylaştığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Otizm spektrum bozukluğu olan özel çocukların kıymetli velileri ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerle tek tek ilgilenerek birlikte fidan dikti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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