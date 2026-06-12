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Adıyaman'da tehlike saçan metruk bina vatandaşları korkutuyor

Adıyaman'da tehlike saçan metruk bina vatandaşları korkutuyor
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Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'ndeki metruk bir binadan dökülen beton parçaları, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar can ve mal güvenliği için binanın bir an önce yıkılmasını talep ediyor.

Adıyaman 'da metruk bir bina çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi 818 Sokak'ta bulunan metruk bir binadan dökülen beton parçaları endişeye neden oluyor. Yapısal olarak ciddi hasar gören binadan zaman zaman beton ve sıva parçalarının koparak sokağa düştüğü belirtilirken, mahalle sakinleri muhtemel bir facianın yaşanmasından endişe ediyor.

Mahalle sakinleri, binanın uzun süredir kullanılmadığını ve her geçen gün daha da kötü bir duruma geldiğini ifade etti. Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu sokakta bulunan yapının kontrollü bir şekilde biran önce yıkılması gerektiği belirtildi.

Binadan düşen beton parçalarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini dile getiren vatandaşlar, "Her gün bu sokaktan onlarca insan geçiyor. Binanın bazı bölümlerinden parçalar koparak aşağıya düşüyor. Çocuklarımız ve yaşlılarımız için büyük risk oluşturuyor. Muhtemel bir felaket yaşanmadan gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle halkı, risk oluşturan yapının etrafında güvenlik şeridi oluşturulmasını ve teknik incelemenin ardından kontrollü şekilde yıkılmasını talep etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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